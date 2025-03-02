Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş anket paylaştı: İşte Ankaralı'nın Cumhurbaşkanı tercihi /02 Mart 2025 15:43

Mansur Yavaş anket paylaştı: İşte Ankaralı'nın Cumhurbaşkanı tercihi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Yavaş, ilçe belediyeleri için memnuniyet anketi sonuçlarını paylaşırken olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketin sonuçlarını da paylaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"BU ASLA CHP'DE BİR AYRILIK OLARAK ADLANDIRILMAYACAK"
"Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin ancak ben daha 3 yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın görüşündeyim.

Üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ SONUCUNU AÇIKLADI
Büyükşehir'de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara'da 40,8 ulaştı. AKP yüzde 28.

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP'nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor.

Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan ne kadar iş varsa onların hepsi yapılıyor."
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