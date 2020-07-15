Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş kürsüden ,İsmini açıklamadığı bir firmanın, tanesini 1,5 TL’ye aldığı karaçam fidanlarını ASKİ’ye 14,90 TL’den sattığını açıkladı



BAŞKENTGAZ DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI







Belediye bütçesinin son 10 yılda taşınmaz satışı, banka kredisi ve özelleştirme yoluyla finanse edildiği bildirildi.

Yavaş’ın açıkladığı verilere göre, son 10 yılda toplam 14 milyar TL’lik gayrimenkul satıldı. Önceki dönemlerde kullanan banka kredilerinin toplam tutarının ise 3,4 milyar TL olduğu bildirildi.





Belediye bütçesinden yalnızca faiz için 3,5 milyar TL ödendiği ortaya çıktı. Başkentgaz’ın da değerinin çok altında özelleştirildiği ifade edildi. Mansur Yavaş, 3 miyar TL’ye özelleştirilmesi gereken şirketin tamamının yalnızca 1,1 milyar TL’ye özelleştirildiğini açıkladı.





"AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİNE SON VERDİK"





Birgün'ün haberine göre Yavaş’ın konuşmasında öne çıkanlar özetle şöyle: "Önceliğimizin beton, demir ve plastik değil, insan olduğunu duyurduk. Gerginlikten yorulmuş bu kentin adalete, kardeşliğe ihtiyacı var. Ülkenin pek çok yerinde rastlanan ahbap çavuş ilişkinin son bulmasını istedik. Başkentimizin başkent kimliğine yakışır şekilde yönetilmesi şarttı.





Bir yıl içerisinde isterdik ki tüm meclis üyelerimiz bu ilkeler doğrultusunda bizlere destek olsun. Seçimi hezimet gören anlayış hep devrede kaldı. Sözde rövanş almaya çalışanlar belediyelerimiz üzerinden ellerini eksik etmedi. Tüm belediye meclis üyelerimizin kendi iradelerine sahip çıkmalarını umuyorum. Taraflı tarafsız bütün anketlerin Ankara’daki değişimin altını çiziyor. Siyasi taassuptan sıyrılıp sokağa kulak verelim.





"İMAR RANTINI KESTİK"





İmar rantını kestiğimizde nerelerden ses geldiğini duydunuz. Bir masumun ahı, rantı kesilenlerin bir lafından çok daha önemlidir. Halkın parasını plastik oyuncaklarına yedirenlerden önemlidir. Yol da önemlidir park da önemlidir ama hiçbirisi bir hemşehrimizin yatağa aç girmesinden önemli değildir.





İnsan gibi, yöneticilerine kırgın insan kalplerini onarmak gibi, neredeyse devlete küsmüş insanları kazanmak gibi şeyleri erteleyemeyiz. Bir yılda güven inşa ettik, kamuya güvenin sarsıldığı bir ortamda. O güven parayla inşâ edilmez.





Belediyeciliği betondan, demirden ibaret gören anlayış bu sorunu çözemese de biz bu yolda devam edeceğiz.





BORU İHALESİ ANKAPARK’TAN ÇOK İLGİ ÇEKTİ





Yardım kampanyalarımıza kim bir tuğla koyduysa o tuğlanın gittiği yerden emin olarak koydu. Bir yılda modern belediyecilikte olması gerekenleri harekete geçirdik. Bir veya iki firmanın girdiği kapalıdevre, adrese teslim ihale düzeninden açık ve şeffaf ihale düzenine geçtik.





Boru ihalemizi izleyenlerin sayısı bile halkın 750 milyon dolarının harcandığı Ankapark’ı ziyaret edenlerin sayısından fazla."