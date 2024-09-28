Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş 'bu saatten sonra' diyerek net konuştu /28 Eylül 2024 12:55

Mansur Yavaş 'bu saatten sonra' diyerek net konuştu

CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen isimlerden biri olan Mansur Yavaş’tan yeni bir adaylık açıklaması geldi. Yavaş, “Bu saatten sonra...” diyerek net konuştu.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Mut İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Mansur Yavaş anayasa tartışmalarına değinerek CHP’nin hassasiyetlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bayrak ve Anayasa’nın değişmez maddeleri olduğunu söyledi.

Konuşmasını sürdüren Yavaş, “Televizyonlara çıkıp ‘4. maddeyi kaldıralım’ diyerek, ilk üç maddeyi de kaldıracak şekilde şimdiden tezgah kurmaya kalkanların; adı ne olursa olsun, bu milletle, bu vatanla, Türk bayrağıyla problemi olan herkese biz de karşıyız. Biz Türk’üz. Mustafa Kemal Atatürk ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ demiş, 'Türk olana' dememiş. Bu ülkede yaşadığı için mutlu, keyifli ve gururlu olan herkesle beraberiz. Ülkeyi sevmek, ülke ile gururlanmak, mazimizle gururlanmak hiçbir zaman suç değildir” dedi.

"BU SAATTEN SONRA BEKLEYECEĞİMİZ BİR MAKAM YOKTUR"

Yavaş, genel iktidara geldikleri zaman, devletin tüm kurumlarını Cumhuriyet’in temel prensipleri çerçevesinde yeniden yapılandıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim başta olmak üzere Türkiye’nin çöken bütün kurumlarını rehabilite etmek, tekrar ayağa kaldırıp Cumhuriyet’in kuruluş ayarlarına döndürmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bizler gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bu saatten sonra bekleyebileceğimiz herhangi bir makam yoktur. Ama bu güzel vatanı bize emanet eden insanlara borcumuz var. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı bağımsız bir şekilde bize emanet ettiyse, biz de torunlarımıza aynı şekilde teslim etmek zorundayız ve bunun için çalışıyoruz. Başaracağımızdan eminiz."
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