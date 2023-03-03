Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş cephesinden dikkat çeken görüşme /03 Mart 2023 17:38

Mansur Yavaş cephesinden dikkat çeken görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunmasıyla gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün dikkat çeken bir görüşme yapacak.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görüşecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

KUŞOĞLU, YAVAŞ İLE GÖRÜŞECEK
Halk TV'nin aktardığına göre, Akşener'in çağrısının ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşecek.
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