Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: Ortada itiraf değil iftira var

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.Mansur Yavaş'a, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, iki ismin yargılandığı davanın da siyasi olduğunu ve bir an önce tahliye edilmeleri gerektiğini savundu.Yavaş, İmamoğlu'nun durumuna ilişkin şunları söyledi:"İnşallah bugünler geçecek. Yargılamanın sonunda inşallah suçlamaların ne kadar haksız olduğu anlaşılacak. CHP'li belediyelerden günah keçisi yaratmaya çalışıyorlar. Siz bir kişiyi tutuklulukla tehdit ederseniz bundan kurtulmak için iftira atarlar. Şu an ortada itiraf değil iftira vardır bunun adına da hukuk falan denmez. İtiraf edecek birisi zaten özgür şekilde ilk ifadede bunu söyler. İkinci, üçüncüyü ifadeyi verdirip 'İşte bunu beğendik' deyip tahliye ederseniz bunun adı hukuk olmaz"Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için ise şöyle konuştu:"Ümit Bey de ayın 11'inde tahliye edilmeyi bekliyor. İnşallah hak yerini bulacak ve o da aramızda olacak. Yatarı olmayan suçlardan belediye başkanları yatıyor. Ümit Özdağ da mahkum olsa bile cezasının yatarı yok. Hukuk herkese lazım. Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor."Yavaş, ABB'ye bir operasyon yapılma ihtimaline ilişkin soruya ise "Hukuksuzluk olan her yerde her şey mümkündür. İftira atanlara karşı bizi koruyacak olan da yargıdır. Böyle bir iftira olursa buna yapacak bir şey yok ama kendimize son derece güveniyoruz" şeklinde yanıt verdi.