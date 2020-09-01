Mansur Yavaş Erdoğan ile 1 saat baş başa görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray'da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. İkilinin görüşmesi 1 saat sürdü.





Görüşme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'nın sorunları, yapılması planlanan projeler ve bürokratin engellere yönelik" başlıklarının ele alındığı belirtildi.





Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiştir. Toplantıda Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır.





Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı’na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur.





Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara’nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ayrılmıştır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur."