Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Akşener tempo tuttu /05 Şubat 2023 12:36

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Akşener tempo tuttu

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen bir düğünde buluştu. Yavaş, erik dalı oynadı. Akşener, o anlarda tempo tuttu. Renkli anlar, kameraya yansıdı.

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavaklıdere'deki bir otelde düzenlenen Mehtap Beker ile Berkay İpek'in düğün törenine katıldı.

Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da şahitlik ettiği nikahı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

"MUTLULUĞUNUZUN BİR ÖMÜR SÜRMESİNİ DİLİYORUM"

Belediye Başkanı Taşdelen, nikahı kıydıktan sonra "Aile birliğiniz de şu andan itibaren resmen kurulmuş oldu. Mutluluğunuzun bir ömür sürmesini diliyorum. Size ormanlar kadar büyük sevgi, çiçekler kadar güzel çocuklar diliyorum." diye konuştu.

"13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Akşener de yeni çifte mutluluk dileyerek, şunları söyledi: "Şimdi üç belediye başkanımız burada. Fethi Başkan, Mansur Başkan, Alper Başkan. Bugün burada yüzlerimiz gülerek bu çifti evlendiriyorsak ve '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacaktır' hüküm cümlesini kurabiliyorsak bunu, bu arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere borçluyuz. Onlar güzel hizmetler yaptıkları için, 13. cumhurbaşkanı inşallah ben kalpten inanıyorum, Millet İttifakı'nın aday gösterdiği kişi olacak."

Davetlilerle bir süre sohbet eden Akşener, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

MANSUR YAVAŞ, ERİK DALI OYNADI

Düğünde, Ankara'nın en çok dinlenilenler şarkıları arasında yer alan "Erik Dalı" parçasının çalınmasıyla birlikte düğün masasından kalkan Mansur Yavaş, sahneye çıkarak oyun oynadı. Masada bulunan Akşener de, Yavaş'a alkış ile ritim tuttu.
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