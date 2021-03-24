Mansur Yavaş Gökçek'in sataşmalarından bıktı









KRT TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Yavaş, AKP'nin eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarına tepki gösterdi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:





"Baktı ki belediyede işler yolunda, sürekli tweet atıyor 'çapsız şöyle, çapsız böyle' diyor. Şahsımı hedef aldığı için gidip şikayet ediyorum, savcı ise siyasetçi AİHM kararları gereğince buna katlanmalıdır diyerek takipsizlik veriyor. Herhangi bir şahıs AKP'li belediye başkanına 'çapsız' dediği için aynı savcı hemen dava açıyor. Ben hukukçuyum, hukukla oynamasınlar ben ayrıcalık istemiyorum."





"Çapsızlığım orada; çocuğuma spor kulübü hediye edemiyorum"

Melih Gökçek'in 'çapsız' sözüne Uğur Dündar'ın "Hiç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz için pişman oldunuz mu?" sorusu üzerinden yanıt veren Mansur Yavaş "Bu kirli siyaseti ortadan kaldırmak için oradayım. Çapsızlığım orada; onlar gibi beceremiyorum, çocuğuma televizyon hediye edemiyorum, spor kulübü hediye edemiyorum. Benim dönemimde zengin olanlar yok. Yolsuzluk yapmakta ve iftira atmakta çapsızım, çapsızlık buysa" açıklamasını yaptı.





Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Programda Uğur Dündar'ın "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusu üzerine Mansur Yavaş şu yanıtı verdi:





"Ankara halkı beni Ankara'ya hizmet etsin diye seçti. Hatta böyle siyasi işlere karışmamı istemediği de belli ki sadece hizmet odaklı çalışınca şu konuşulmaya başlandı. 'Adam işini yapıyor' Demek ki Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. İşini yaparken her şeye karışan insanı istemiyor. 'Biz seni belediye başkanı olarak seçtik, belediye başkanlığını güzelce yap diyor'. Ben de memnunum, inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği Başkent'i dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışacağız. Ondan sonra yarın sokağa çıktığımda 'Geldi güzel de hizmet etti', dendiği zaman benim için en büyük makam odur. Bunun haricinde bir şeye ne odaklıyım ne de düşünüyorum. Beni Ekrem Bey'le böyle zaman zaman yarıştırıyorlar ama şu kadarını söyleyeyim biz ancak hizmette yarışırız."