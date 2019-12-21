Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş için düğmeye basıldı /21 Aralık 2019 18:46

Mansur Yavaş için düğmeye basıldı

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş ile ilgili olarak ortaya attığı 'rüşvet' iddiası sonrasında iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.

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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rüşvet aldığı iddiasını ortaya atmasını takiben İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Sinan Aygün, Yavaş ve 3 CHP'li belediye meclis üyesi hakkında bulunduğu suç duyurusunda bulunmuştu.

Aygün’ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti.
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