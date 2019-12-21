Mansur Yavaş için düğmeye basıldı

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rüşvet aldığı iddiasını ortaya atmasını takiben İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Sinan Aygün, Yavaş ve 3 CHP'li belediye meclis üyesi hakkında bulunduğu suç duyurusunda bulunmuştu.





Aygün’ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti.