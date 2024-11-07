Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş iddialara cevap verdi: CHP'den istifa mı edecek? /07 Kasım 2024 14:30

Mansur Yavaş iddialara cevap verdi: CHP'den istifa mı edecek?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Yavaş, "Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Yavaş, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"İKİ ŞEYE ODAKLIYIM..."
Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."
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