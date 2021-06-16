Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş ile Ali Babacan bir araya geldi /16 Haziran 2021 22:49

Mansur Yavaş ile Ali Babacan bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir ziyarette bulundu.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Parti genel merkezindeki görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Mansur Yavaş’a ziyareti için teşekkür ederim" dedi.

Babacan, Yavaş'ın ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Sayın Mansur Yavaş’a ziyareti için teşekkür ederim."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş ile Ali Babacan bir araya geldi Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:05:57