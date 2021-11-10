Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş’ın acı günü /10 Kasım 2021 13:20

Mansur Yavaş’ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Sabri Yavaş’ın yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü bildirildi. Sabri Yavaş’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defin edilecek.

Yavaş’ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İmamoğlu mesajında “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

KARDEŞİNİN NİKAHINI KIYMIŞTI

Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş’ın nikahını kıymıştı. Mansur Yavaş’ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart’ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz’le evlenmişti.
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