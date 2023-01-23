Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş: "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem" /23 Ocak 2023 16:38

Mansur Yavaş: "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık sorusu karşısında "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem" dediği öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesi sonrası gözler, henüz adayını açıklamamış olan altılı masaya çevrildi. Kamuoyunda 'ortak aday' olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.

İmamoğlu, daha önce her CHP'linin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti.

YouTube programcısı Oğuzhan Uğur, Yavaş'a "Aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?" diye sorduğunu ve karşılığında "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" yanıtını aldığını aktardı. 

Yavaş, Batıkent'te düzenlenen temel atma töreninde de Kılıçdaroğlu'na "Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" diye seslenmişti. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş: "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla... Sonraki Haber >>

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:08