Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemini kapsayan 54 yolsuzluk dosyasını yeniden yargıya taşıdı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek ve bürokratlarına ilişkin 54 dosya için “Kanun yararına bozma” talebinde bulundu.



ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde suç duyurusunda bulundukları yaklaşık 100 dosyayı açıklamış ve bunların 97’si hakkında yıllardır tek bir işlem yapılmadığını belirtmişti.



Yavaş ayrıca Gökçek ve ailesinin yargılanmadan adaletten bahsedilemeyeceğini de sözlerine eklemişti.



Yavaş, söz konusu dosyalarla ilgili bugün yeni bir girişimde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Gökçek ve bürokratlarına ilişkin 54 dosya için “Kanun yararına bozma” talebinde bulundu.