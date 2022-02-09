Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş o tabloyu sosyal medyadan paylaştı /09 Şubat 2022 20:56

Mansur Yavaş o tabloyu sosyal medyadan paylaştı

Son dönemde gelen zamlarla ilgili bir paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadesini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş, gelen zamların ardından belediyenin maliyet değişim tablolarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş yaptığı paylaşımlarda Halk Ekmek, EGO ve ASKİ'ye ait tablolara yer verdi.

Yavaş yaptığı ilk paylaşımda kasım 2021, aralık 2021, ocak 2022 ve şubat 2022 dönemlerine ait Halk Ekmek elektrik faturalarının ne kadar olduğunu açıkladı.

Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşımda kasım 2021'de 501.122 TL olan faturanın aralık ayında 595.904 TL, ocak 2022'de 882.057 TL ve şubat ayında ise 1.061.436 TL olduğu görüldü.


ABB Başkanı Yavaş diğer paylaşımlarında Ankara Su ve Kanalizayson İdaresi (ASKİ) ve Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'ne ait (EGO) maliyet değişim tablolarına yer verdi.
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