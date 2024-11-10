Mansur Yavaş: Parlamenter sisteme dönmek zorundayız

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Keçiören’de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, demokratik yönetim ve parlamenter sisteme dair açıklamalarda bulundu.





'PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ZORUNLULUK'

Yavaş, Türkiye'nin geleceği açısından parlamenter sisteme dönüş gerektiğini ifade ederek, “Vatandaşta bunu yapacak kararlılığı görüyoruz. Yerel seçimler bunun öncüsü oldu. Her kesimden oy aldık. Adaletin sağlanması, yargı ve yürütme arasındaki denge, yasamanın bağımsızlığı gibi temel prensipler yeniden yapılandırılmalı" diye konuştu.





'HER ŞEYİ TEK KİŞİ BİLEMEZ'

Başkan Yavaş, yetkilerin tek bir elde toplanmasının sorunlara yol açtığını belirterek, “Yasama, yürütme ve yargı arasında denge sağlanmalı. Parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Bir kişi her şeyi bilemez. Mutlaka fren ve denge unsuru olmalı” şeklinde konuştu.