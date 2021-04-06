Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş randevularını iptal etti /06 Nisan 2021 21:23

Mansur Yavaş randevularını iptal etti

Koronavirüs vakalarının yoğun bir şekilde artığı şu günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da salgın önlemi olarak randevularını iptal ettiği belirtildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara genelinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle randevularını iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 vakalarının kent genelinde artış göstermesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başladığı duyuruldu.

Duyuru metni şu şekilde:


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