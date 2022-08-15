Mansur Yavaş, ‘rant projesi’ Togo Kuleleri'ni yıkıyor

Eski Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün’e ait Eskişehir yolundaki Togo Kuleleri Aralık 2019’da mühürlenmişti. Kuleler, rant iddialarının odağındaydı. ABB, nisandaki toplantısında Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen yazılar, yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü kuleler için yıkım kararı alınmıştı.





Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla kulelerin yıkımı için ihaleye çıkılacak. ‘Kapalı teklif’ usulüyle düzenlenecek ihalede iş ‘enkazdan çıkacak hurda’ karşılığı yapılacak.



İlan şöyle duyuruldu: “TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.”