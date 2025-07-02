Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş, Saraçhane protestosuna neden katılmadığını açıkladı /02 Temmuz 2025 09:14

Mansur Yavaş, Saraçhane protestosuna neden katılmadığını açıkladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu akşam Saraçhane'de "100 KARASI" sloganı ile yapılacak olan mitinge, Dünya Kentler Zirvesi Belediye Başkanları Forumu'na katılacağı için katılım sağlayamayacağını açıkladı.

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19 Mart tarihinde İstanbul'da İBB ve İmamoğlu'na yapılan operasyonda tutuklanan CHP'lilerin bu akşam cezaevinde 100. günü. CHP de "100 KARASI" sloganı ile Saraçhane'de bu akşam saat 20.30'da büyük bir miting düzenleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş mitinge katılamayacağını açıkladı. 

Yavaş, Dünya Kentler Zirvesi Belediye Başkanları Forumu'na katılacağı için Saraçhane'ye gelemeyeceğini söyleyip "Tüm muhalefet partilerine ve demokrasiye inanan herkese çağrımdır. Eğer birlikte hareket etmezsek sadece bugünü değil geleceği de kaybederiz. Bu ülke yeniden ayağa kalkacaksa bunu ancak bir ve beraber olarak başarabiliriz. O sandık gelecek adalet geri dönecek. Bu ülkeyi tertemiz yarınlara hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
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