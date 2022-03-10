Mansur Yavaş söz verdi, Ankara'da seferler yeniden başladı

SEFERLERE BAŞLADIK AÇIKLAMASI





Ankara’da özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı akaryakıt zamlarına karşı bugün kontak kapattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otobüslerde kişi başına maliyetin 10,5 lira olduğunu belirterek, 4,5 lira ulaşım ücretini 6,5 liraya çıkarma ve üstünün belediye tarafından sübvanse edilmesi teklifini sunacaklarını açıkladı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, “UKOME’nin en kısa sürede toplanarak , güncel biniş fiyatlarının en kısa sürede yayınlanmasını temenni ederek, ara verdiğimiz seferlere başlamış bulunmaktayız” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafın, ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini söyledi. Belediyenin bu talebi karşılamasının mümkün olmadığını belirten Yavaş, “5 Ocak 2022 tarihinde, artan maliyetler nedeniyle, kişi başı ulaşım maliyeti 6,5 lira iken biz yeni tarifeyi 4,5 lira olarak belirlemiş, öğrencilerimize ise aylık 75 liraya 225 binişlik abonman kartı vermiştik. Son fiyat artışı yaptığımız 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetlerimiz ortalama yüzde 70 artmıştır. O günden bugüne kadar sadece akaryakıta yüzde 79 zam gelmiştir. Bu rakamlara göre EGO Genel Müdürlüğümüzün toplam gelirleri, Sadece akaryakıt giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiştir. Şu anda bir kişinin toplu taşıma maliyeti 10,5 liradır. Örneğin, sadece Ocak ayında EGO Genel Müdürlüğünün toplam geliri 61 milyon 586 bin lira iken sadece akaryakıt gideri toplam 68 milyon 482 bin lira olmuştur. Bu rakama elektrik, personel, bakım ve diğer giderler dâhil değildir” dedi.Dolmuş ücretlerinin ilgili esnaf odası aracıyla belirlendiğini ve Valilik tarafından onaylandığını söyleyen Yavaş, zam talebiyle ilgili talebin odaya iletildiğini ve belediye ile hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.Özel halk otobüslerinin fiyat artış kararının ise UKOME’de alındığı belirten Yavaş, kişi başı maliyetin 10,5 lira olduğunu, uygulamada ulaşım ücretinin 4,5 TL’den 6,5 liraya çıkarılması için teklif götüreceklerini açıkladı. Yavaş, aradaki farkın belediye tarafından sübvanse edileceğini söyledi.Yavaş'ın açıklamasının ardından Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara yaptığı açıklamada, “Bugün yaptığımız görüşmeler sonrasında, gerek biniş ücretleri gerekse ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz yolcu biletleri için UKOME gündemine getirilmek üzere ücretler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş tarafından açıklanmıştır. Kısa sürede UKOME gündemine konunun getirilmesi için yoğun çaba sarf eden ABB Başkanımız sayın Mansur Yavaş ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz. UKOME’nin en kısa sürede toplanarak , güncel biniş fiyatlarının en kısa sürede yayınlanmasını temenni ederek, ara verdiğimiz seferlere başlamış bulunmaktayız” dedi.