Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş’tan 100 milyon TL’lik destek paketi /26 Nisan 2021 19:07

Mansur Yavaş’tan 100 milyon TL’lik destek paketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde işini kaybeden veya gelirinden olan sektör çalışanlarına yönelik 100 milyon TL’lik destek paketinin hayata geçirildiğini duyurdu. Yavaş, 232 bin 351 aileye 100 milyon TL tutarında destek sağlanacağını açıkladı.

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Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların artması üzerine sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarına müjde veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 232 bin 351 aileye 100 milyon TL'lik destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

400 LİRA AKTARILACAK

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda sözlerine, “Sevgili Ailem” diyerek başlayan ve Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, destek paketinin detaylarını da paylaştı:

*Seçimlerden önce söz verdiğimiz, sosyal yardım alan ailelerimizin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart projemizi hayata geçiriyoruz.

*Bu sayede artık Ankara'da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler.

*Bu vesile ile sizlere Ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum.

*Basımı ve dağıtımı tamamlanan 113 bin ailenin Başkent Kartına 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaflardan oluşan 18 bin 500 kişiye 400'er lira nakit ödeme yapacağız.

“DESTEK EKONOMİSİ TÜM KENTE YAYILACAK”

Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağını belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yeni destek anlayışımız sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan ekonomiden semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan oluşan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlayacağız. Böylece Mübarek Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız.”

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