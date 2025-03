Mansur Yavaş’tan AKP’ye 17-25 Aralık göndermesi

POLİSLERİ UYARDI: ”HASSASİYET GÖSTERİN”





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında olduğu 106 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren binlerce kişi İBB’nin bulunduğu Saraçhane Meydanı’na akın etti.Bold Medya'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş binası meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.Mansur Yavaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:‘‘İstanbul’un iradesine sahip çıkmak için buradayız, CHP olarak bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık asla bırakmayacağız. Anayasamıza sahip çıkmak, onun uygulanmasını sağlamak için buradayız. Bu hakkı herkesin kullanabilmesi için buradayız. Ekrem İmamoğlu’nun hakkını savunmak ona oy veren milyonların oylarına sahip çıkmak için buradayız. İsmail Saymaz bize gazetecilik yapabilsin diye buradayız. Teğmenlerin hakkı yenmesin kahraman Türk ordusuna komutanlık yapabilsinler diye buradayız.Bu mücadelede halkımızın desteği en büyük gücümüzdür, çünkü biz bir avuç insan değil milyonlarız, her gün bir öncekinden daha kalabalık olacak sesimizi çıkaracağız. Hukuksuzluğa sessiz kalan, zulme ortak olur. Gelişmeler tüm toplumu ilgilendirmektedir. Haksızlığa susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız.Polis memurlarına sesleniyorum, buradaki genç kardeşlerimiz haklarını aramak için buradalar sizler de bu konuda hassasiyet gösterin. Sabahın köründe seçilmiş bir iradeyi temsil eden yöneticinin Ekrem Başkanın gözaltına alınması adalet hissini yerle bir ediyor.Sayın Ümit Özdağ, halen iddianamesi hazırlanmadan tutuklu olarak yatıyor buradan ona selam olsun. Can Atalay halen cezaevinde yatıyor. Bu iki örnek bile hukuk devletinden uzaklaştığımızın göstergesidir.Bu hukuksuzluklar ekonomiyi de derinden sarsıyor. Bunun sebebi hukuksuzluk. Kendi bakanları soruşturulmazken, büyükelçi yapılırken hukuksuzluklara karşı tüm muhalefetin yan yana gelmesi bir tercih değil zorunluluk halini almıştır. Bizler koltuk kavgası içinde değiliz, ülkeyi yeniden inşa etme mücadelesi veriyoruz. Hedefimizi hukuka bağlı iktidarı kurmaktır.23 Mart’ta sandığa gideceğiz, halkın iradesini hiçe sayan anlayışa karşı tepkimizi göstereceğiz. Gerçek bir adalet gerçek ve tarafsız bir yargıyla mümkündür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denendi ve olmadı anketler bu sistemden vazgeçilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ülkeyi içinde bulunduğu karanlık girdaptan hep birlikte çıkaracağız. Asla umutsuz olmayacağız. Hiç merak etmeyin Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve Türkiye’yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Buna inanın Türk milleti bunu daha önce de yaptı. Ülkeyi yoktan var etti. Her şey çok güzel olacak ve çok daha güzel günlerde birlikte olacağız.”