Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş’tan iktidara sert sözler /20 Mayıs 2023 00:25

Mansur Yavaş’tan iktidara sert sözler

Ankara'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıla konseri öncesi yaptığı açıklamada "Seçimi kazanmak, algıları değiştirmek için sahte video ve afişleri piyasaya sürüyorlar. Söylenmemiş sözleri, yalan konuşup iftira atıyorlar. Biz unutmadık; düne kadar bu teröristlerle iş birliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri" dedi.

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Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde Sıla konseri ve Çankaya Belediyesi tarafından Anıtpark’ta Ceza konseri düzenlendi. Kentte, kutlamalar kapsamında düzenlenen konserlere Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

“VATANDAŞLARIMIZI TERÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLAYAMAZSINIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen Sıla konserine eşi Nursen Yavaş ile birlikte katılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konserin başlamasından kısa süre sonra bir konuşma yaptı.

Rakiplerinin seçimi kazanmak için algı yaptığını, iftiralar attığını söyleyen Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

* “Seçimi kazanmak, algıları değiştirmek için sahte video ve afişleri piyasaya sürüyorlar. Söylenmemiş sözleri, yalan konuşup iftira atıyorlar. Biz unutmadık; düne kadar bu teröristlerle iş birliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri. Bu süreci aklımızdan çıkarmadık. Habur’da seyyar mahkemeler kurup, peşmergelere lahmacun ısmarlayanları.

* Oslo’da, Dolmabahçe’de yapılan görüşmeleri dün gibi hatırlıyoruz. Şimdi o süreç nedeniyle şehit olan 800 askerimizin kanı üzerinden, onların fotoğraflarını kullanıp umarsızca siyaset üretenlerin, kendi yaptıkları iftiralarla başkasının üzerine yıkmaya çalışanların farkındayız. Halkı kutuplaştırarak, ayrıştırarak Millet İttifakı’na oy veren 24 milyona yakın vatandaşımızı terörle iş birliği yapmakla suçlayamazsınız.

* Hem ’85 terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ diyeceksiniz hem de terör örgütünün bu şekilde propagandasını yapacaksınız. Halbuki siz 2002’de iktidarı aldığınızda terör sıfırdı. Bugün, izlediğiniz terör politikaları nedeniyle bu hale geldik. Ama üzerinize hiç suç almıyorsunuz, başkasına atıyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz.”
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