Mansur Yavaş’tan kayyım tepkisi: “Demokrasiye zarar veriyor”

Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasına tepki göstererek, “Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir” dedi.



Açıklamasında, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:



“Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.”