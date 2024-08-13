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Mansur Yavaş’tan ‘Paris’ açıklaması: Kendi cebimden...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Paris Olimpiyatları’na ASKİ sporcuları için gittiğini söyledi. Yavaş, harcamaları kendi cebinden yaptığını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Paris Olimpiyatlarına gitmesiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Ekol TV sunucusu Sevilay Yılman, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

ASKİ spor oyuncularının olimpiyatlarda yer alması nedeniyle aylar önce Paris’e gitme kararı aldığını belirten Yavaş, harcamaları da kendi bütçesinden yaptığını açıkladı.

“HARCAMALARIMIZI KENDİ BÜTÇEMİZDEN YAPTIK”

Yavaş’ın açıklamaları şöyle:

“ASKİ milli güreşçi Taha Akgül’ün son olimpiyatıydı. Güreşi bırakacağı için çok önceden rica etmişti. Onun yanında olmak için birkaç ay öncesinden Paris olayını kararlaştırmıştık. Genel başkan aradığında da iki ay önceden bunu planladığımızı söyledim. Genel başkanla Filenin Sultanlarının çeyrek final maçında bulunmak için sözleştik. O maçtan sonra gazeteci Şaban Sevinç’in aktardığı gibi bir yemek bir planlama olmadı. Olmazdı da zira ben Paris’e gezmeye gitmedim. Ben ASKİ sporcularıyla ilgilenmek için gittim.

Genel başkandan sonra Ekrem İmamoğlu aradı. İstanbul Evi’nin açılışına davet etti. Kısıtlı zamanımın olmasına rağmen bir 15 dakika İstanbul Evi’nin açılışında bulundum. Keçiören Belediye Başkanı, ASKİ Spor AS Başkanı, ASKİ Spor Kulübü Başkanı ve Bağımsız Milletvekili Yüksel Aslan ve ASKİ Spor AS Başkanı Atilla Çelik ile gittik. Biletlerimizi, otel konaklarımızı, ulaşımlarımızı kendi bütçemizden yaptık. Belediyelerin veya iştirakların bütçesini kullanmadık.”

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