Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet tartışmalarında flaş gelişme…





Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek”ten suç duyurusunda bulundu.





Aygün, Yavaş ve CHP'li üç belediye meclis üyesi hakkında, TOGO Kuleleri olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve bazı iddialar ortaya atmıştı.