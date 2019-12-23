Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu /23 Aralık 2019 10:26

Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet tartışmalarında flaş gelişme…

Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek”ten suç duyurusunda bulundu.

Aygün, Yavaş ve CHP'li üç belediye meclis üyesi hakkında, TOGO Kuleleri olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve bazı iddialar  ortaya atmıştı.
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