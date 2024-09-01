Mansur Yavas: 'Tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.







Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililer katıldı.





Toplantının açılış konuşmasını yapan Ümit Erkol, yerel seçimlerdeki başarılar dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP örgütleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti.





"Türkiye birleşmenin, barışmanın, huzur içerisinde dayanışmanın ne olduğunu öğrenecek" diyen Erkol, dikkati çeken bir açıklamada bulundu.





Cumhurbaşkanı adayı için "CHP'li belediye başkanına" işaret eden Erkol, "CHP'li bir belediye başkanını Çankaya Köşkü'nde göreve başlatacağız. Yeniden parlamenter sisteme dönmek için önemli adımlar atacağız ve ülke bir kez daha 1 Nisan sabahına uğradığı gibi mutlu bir güne uyanacak, kırmızı bir Türkiye'ye uyanacak" ifadelerini kullandı.





MANSUR YAVAŞ: PARLAMENTO İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ

Erkol'un ardından kürsüye çıkan Mansur Yavaş, parlamenter sistem vurgusu yaptı. Tüzük Kurultayı'na işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:





"1885'te söylenmiş, 'Fazla güç insanı bozar' diye. Bugün kuvvetler ayrılığından bahsetmenin imkanı yok. Parlamento işlevsizleştirildi. Ne talimat giderse kararnamelerle idare ediliyor. İnşallah Tüzük Kurultayı'nda özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu bizim olmazsa olmazımız olmalı diye düşünüyorum. Şahsen ben böyle bir gücü istemem. Böyle bir güç kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir bu kadar güçlü olmak."





'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' TARTIŞMASI

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:





"Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 2019'dan 2023 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu 'Aday kim olacak?' deyip fitne çıkararak insanları birbirine düşürmekti. Yine başladılar. Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentte nasıl memnun ederiz diye uğraşırken bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin ve bizim bunların içinde olmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum."