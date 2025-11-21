Mansur Yavaş: Ulaşım sorununu bin otobüs alıp ulaşımı bedava yaparak çözeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ ve EGO’nun 2026 yılı bütçe görüşmeleri ABB Meclisi’nde gerçekleşti. Başkan Mansur Yavaş, hem başkentin kronikleşen altyapı sorunlarına değindi hem de artan nüfus ve trafik sorununa dair çarpıcı veriler paylaştı. Deprem korkusuyla Ankara’ya olan göçün trafiği kilitlediğine dikkat çeken Yavaş, radikal çözüm önerisini duyurdu.



“TRAFİĞİ HALKI BEDAVA TAŞIYARAK ÇÖZECEĞİZ”



Meclis kürsüsünde konuşan Mansur Yavaş, bütçe elverdiği takdirde ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atacaklarını belirtti. Şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltmak için toplu taşımayı teşvik etmek istediklerini vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:



“Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var: 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız.”



ANKARA TRAFİĞİNİN GİZLİ NEDENİ: DEPREM GÖÇÜ VE NÜFUS ARTIŞI



Ankara’da son aylarda hissedilir derecede artan trafik yoğunluğunun sebebi de verilerle ortaya kondu. Mansur Yavaş, su tüketim verileri üzerinden yaptığı analizde, şehrin nüfusunda resmi rakamların ötesinde bir artış olduğunu belirtti:



“Bir konutun aylık 10 metreküp su tükettiğinden hareket edersek; 2023 Şubat ile 2025 Mayıs dönemi karşılaştırıldığında tüketim artışındaki fark yaklaşık +870 bin kişilik nüfus hareketine işaret etmektedir.”



Deprem riski düşük olduğu için güvenli liman olarak görülen Ankara’ya akın eden vatandaşlar, şehirdeki araç sayısını ve trafik yükünü de artırdı.



“ENERJİ MALİYETİNİ KALDIRIN, SUYU BEDAVA VERELİM”



Su faturaları üzerinden yapılan eleştirilere de sert yanıt veren Yavaş, hükümete açık çağrıda bulundu. Enerji maliyetlerinin su fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Yavaş, “Hükümet enerji maliyetini kaldırsın, söz veriyorum suyu da bedava veririz” dedi.



Su tarifeleriyle ilgili geçmiş dönem kıyaslaması da yapan Yavaş, “2005-2018 yıllarında su ücretlendirilmesi ortalama 1.7 dolar iken, 2025 Kasım ayında bu rakam ortalama 0,98 dolara inmiştir” bilgisini paylaştı. Ayrıca sosyal yardım alan ve depremzede ailelere suyun tonunun 1 TL’den verildiğini hatırlattı.



KEÇİÖREN VE ALTYAPIDA ACI TABLO: “TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMAMIŞ”



Ankara’nın en büyük ilçelerinden Keçiören’deki altyapı eksikliği de gündemdeydi. Yavaş, ilçedeki ihmali şu sözlerle eleştirdi:



“Keçiören 300 bin nüfusu varken 1984’te altyapısı yapılmış, o günden beri tek bir çivi çakılmamış. Nüfus şu an 3-4 katına çıktı. Geçen yağışta can kaybı olmadan atlattığımıza şükrediyoruz. Keçiören’de sel seli götürürken diğer ilçelerde tek damla sorun yoktu. Şu an caddelerin %94’ünde ızgara yok, bunları toparlamaya çalışıyoruz.”



BAKANLIKLA ‘METRO’ GERİLİMİ



Ulaştırma Bakanlığı ile yaşanan metro bütçesi polemeğine de değinen Mansur Yavaş, bakanlığın bütçe tavrını eleştirdi: “Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı 42 km metronun tamamının parasını biz ödedik. Bakanlık neden Havalimanı Metrosu’nu yapmıyor? Bu sene sadece 3 bin TL ödenek koydunuz. Bakanlık bizden zengin değil mi? Yapamıyorsanız bize verin diyorum, vermiyorsunuz.”