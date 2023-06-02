Mansur Yavaş ve Valilik’ten yağış uyarısı: Ankara’yı yine vuracak

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Ankara’da sağanak yağış günlerdir aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MANSUR YAVAŞ TWEET’LE UYARDI
ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Ankaralıları sağanak yağış konusunda uyardı. Yavaş’ın Tweet’i şu şekilde;
“Kıymetli hemşehrilerim,
Ankara’da bugün akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.
Ekiplerimiz 1421 araç ve 4029 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir.”