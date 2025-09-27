Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş: "Yakında 2. dalga başlayacakmış. Gökçek ailesi kıpır kıpır kaynıyor" /27 Eylül 2025 15:02

Mansur Yavaş: "Yakında 2. dalga başlayacakmış. Gökçek ailesi kıpır kıpır kaynıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yapılan operasyonlarda 5 bürokratın tutuklanmasına tepki gösterdi. Yavaş açıklamasında ayrıca "Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Bir zafer gibi sağda solda konuşuyorlar. Yakında 2. dalga başlayacakmış." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, ABB operasyonlarına ilişkin cevapladığı soruda Melih Gökçek'in operasyondan haberdar olduğunu ifade etti. Gökçek ailesinin 2. operasyondan da haberdar olduğunu ileri süren Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

"OPERASYONU GÖKÇEK AİLESİ Mİ YAPIYOR?"

"Hukukun genel prensipleri var. Türkiye'deki bütün yargılamalarda hukuki olunması gerektiği  kanaatindeyim. Tebligatla ifadeye çağrılmaları yerine evlerin aranmasını yaka paça alınmasını doğru bulmuyorum. Kamuda görev yapan insanların böyle alınması doğru değil. Melih Gökçek bu operasyonu gece saatlerinde duyuruyor. Bu operasyonu Ankara mı Melih Gökçek ailesi mi yapıyor? Belli ki o da işin içinde.


Sanık sayısı burada 13’tü 14 oldu. Niye 14 oldu? Dosyada bulunan MASAK raporunda, bizim bürokratlarımızın tersine o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Bu rapor açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek’e gidip Beyaz TV’de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. Bu da operasyonu kimin yönettiğini gösteriyor.

Adalet herkese eşit yürütülmeli. Gökçek döneminde kimse gözaltına alınmadı, ifadesi bile alınmadı. MASAK raporuyla suç işlediği belli olanlar serbest ama suç işlemeyenler tutsak. MASAK Raporu'na göre yolsuzluğu tespit edilen tek kişi var. O da gidip Osman Gökçek'e etkin pişmanlık dilekçesi verip suçsuz personeli suçlayarak tutuklanmalarına sebep oldu.

"YAKINDA 2. DALGA BAŞLAYACAKMIŞ"

Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Bir zafer gibi sağda solda konuşuyorlar. Yakında 2. dalga başlayacakmış. Mansur Yavaş’ın özel kalemi başta olmak üzere şüpheli sayısı 30’u geçecek diye konuşuyorlar. Göreceğiz bakalım.

 Düpedüz Mansur Yavaş'ı yıpratma operasyonu... Yolsuzluğu dünyaya yayılmış bir aileden belediyeyi teslim aldım.. Medeni ülkelerde polis hırsızı kovalar, Türkiye'de hırsız polisi kovalar hale geldi.

Siyasetçiler kuruşuna kadar harcadıkları paraları, mal varlıklarını açıklamalıdır. Evden de çıkmıyorlar, belediye hariç her şeyi sahiplenmişler, Ankara bizim, belediye malları bizim gibi davranmışlar. Daha çok ispat edeceğimiz şey var. Türkiye'nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz. "
