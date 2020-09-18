Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş yerel seçim öncesi açılan davadan beraat etti /18 Eylül 2020 12:18

Mansur Yavaş yerel seçim öncesi açılan davadan beraat etti

Mansur Yavaş rüşvet suçlamasından beraat etti Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında dava açılan Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Keskin ise aranıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş’la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Mansur Yavaş hakkında beraat kararı verdi.

Suçlamayı yapan ve AKP’liler tarafından saygın bir iş insanı olarak tanımlanan Necmettin Keskin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Keskin aranıyor.
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