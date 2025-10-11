Mansur Yavaş'a açılacak soruşturma haberi kulislere sızdı

Ankara’da yürütülen “konser” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Görevi kötüye kullanma ve denetim görevinin ihmali suçlamaları bu talebin gerekçeleri arasında gösteriliyor.





Savcılığın iddiasına göre; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK incelemeleri, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi raporları temel alınarak yürütülen incelemelerde 32 konser hizmet alımıyla belediyenin toplam 154.453.221,60 TL kamu zararı uğratıldığı tespit edildiği öne sürülüyor.





Sözcü Medya Grubu’nun Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Mansur Yavaş, söz konusu izin talebinden henüz haberdar olduğunu belirtti. Yavaş, “Konuyu yeni öğrendim; içeriğine dair henüz ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Yarın sabah bu dosyayı daha yakından inceleyeceğim” dedi.





Yavaş “Yarın yazılı bir açıklama yapacağım, soruya ben de o açıklamada yanıt vereceğim” ifadesini kullandı.





Soruşturma, ABB’nin konserle ilgili harcamalarındaki usulsüzlük ve kamu zararına yol açma iddialarına dayanıyor. Soruşturma kapsamında daha önce bazı belediye eski yöneticileri ve şirket yetkilileri gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.





Bu iddialar ilk gündeme geldiğinde Yavaş yönetimi, belediye bünyesindeki iç denetim süreçleri ve görevlendirilen müfettişlerle inceleme başlatmış, resmi açıklamalarda “kamu zararı olmadığı” yönünde görüş bildirilmişti.