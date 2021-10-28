Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığına ortak aday seçenekleri arasında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefe odaklanarak çalışmadığını söyledi. Yavaş, "Öncelikle zengin bir Ankara vaadini yerine getirmeye çalışıyorum. Belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok" diye konuştu.







DW'nin haberine göre yabancı basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara'da bir araya gelen Mansur Yavaş, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan sorunları nasıl aşmaya çalıştığını ve hedeflerini anlattı.





İki yıldır yönettiği belediyede "şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir" bir yönetim anlayışını benimsediğini dile getiren Yavaş, eski yönetimden kalan 3,2 milyar liralık borçları ödediğini duyurdu. Belediyenin uluslararası düzeyde şeffaflık ödülleri aldığını anlatan Yavaş, belediye hizmetlerini daha da ileriye götürmeyi hedeflerken hükümetten gelen zorluklarla da karşılaştığından yakındı.





"ZENGİN BİR ANKARA HEDEFİNE ODAKLANIYORUM"





CHP ile İYİ Parti öncülüğündeki Millet İttifakı'nın olası ortak cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilmesine ve adaylığı halinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in itiraz etmeyeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Yavaş, tek amacının Ankara halkının en üst düzeyde belediyecilik hizmeti alması olduğuna dikkat çekti.





Yavaş, "Ben aynı anda sakız çiğneyip, bisiklet sürebilirim ama belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir hedef içinde olamam. Ankara halkına vaatlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye anket yaptırmadım. İnsanların bana sempatiyle yaklaşmasından memnunum. Sayın Akşener de iltifat ediyor. Kendisiyle görüşmüş değilim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gurur verici olur, ama ben zengin bir Ankara hedefine odaklanıyorum" dedi.





Ankara'da kendisine oy versin vermesin herkesi memnun etmek için çalıştığını ve birtakım anketlerde kendisiyle ilgili memnuniyet düzeyinin yüzde 74'lerde gösterildiğini belirten Yavaş, bu oranı yüzde 90'ların üstüne çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi. Yavaş, "Bana oy vermeyen bir kişinin dahi memnuniyetsizliği basına yansımadı. Herkese eşit mesafede duruyorum ve belediye hizmetlerimle bu konuda bir model ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.





GÖKÇEK'İN EŞİ VE TÜGVA





Yavaş, belediyecilik hizmetlerini yürütürken Gökçek döneminden kalma sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını sürdürdüğünü anlattı.





Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşinin bir vakfı olduğunu ve o vakfa çok sayıda otopark tesis edildiğini aktaran Yavaş, "Bir spor kulübüne ve kendi televizyon kanalındaki isimlere park ve iş yeri verilmiş. Hepsiyle hukuk mücadelemiz sürüyor. Mesela TÜGVA'ya ait de bir yer var. Düzenli kira ödüyorlar. Kirasını veriyorlar, boş tutuyorlar. Bunların hepsini hukuk yoluyla geri alıp, Ankara halkına kazandıracağız" şeklinde konuştu.





BOŞA GİDEN PARALARIN HESABINI SORACAĞIM





Mansur Yavaş, bakanlıklar dahil hükümetin hiçbir kurumuyla rekabet etmediğini hatta iş birliğine açık olduğunu duyurmasına karşın kendisine sorulmadan kimi projeler yapıldığından yakındı:





"Bir bakıyorsunuz cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanıyor ve kendi yetkilerini kullanmaya başlıyorlar. Özellikle Çevre Bakanlığı'nın yaptığı imar uygulamalarına karşı itiraz etme hakkımızı kullanıyoruz."





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Millet Bahçesi'yle ilgili kendisine bir davet ulaştırılmadığını söyleyen Yavaş, Ankara halkının vergilerinden kesilerek hiçbir projenin yapılmasına izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Gökçek döneminde 800 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark projesine gönderme yapan Yavaş, "Ankapark Ankaralıların onaylamadığı bir projeydi. Burası işletilemedi bile. Mahkeme talebimizi kabul ederse orayı tekrar alacağız. Ortadaki büyük kamu zararını gidermek için de çalışmalarımız olacak" mesajı verdi.





Gökçek dönemindeki ihalelerle ilgili 100'e yakın dosyayı adliyeye intikal ettirdiğini anımsatan Yavaş, hukuki yollardan sonuç alınabileceğine inandığını söyledi. Yavaş, "Kişisel hırs filan değil. Hukukçuyum. Boşa gide paraların hesabını mutlaka soracağım" dedi.





"HÜKÜMET İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"





Yavaş, "Hükümetin işinizi yapmayı zorlaştırdığı alanlar oluyor mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Ankara'ya yeni belediye otobüsü alımında bile kendisine zorluklar yaşatıldığından belirtti. İller Bankası'ndan belediyenin kullanması için kredi çıktığını ama kullandırılmadığını örnek gösteren Yavaş, "Kredi geldi ama kullandırmıyorlar. Galiba görevimizin bitmesini bekliyorlar. Bu engellerin hepsini Ankara halkı biliyor. Bunun mutlaka siyasette, sandıkta bir sonucu olacaktır" çıkışında bulundu.





Yavaş, belediye başkanlığında ikinci dönemi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruyu da "Aday olup olamayacağımı düşünmedim. Gerçekten derdim Ankara'yı canlandırmak. Ama kendime de zaman ayırmayı düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.