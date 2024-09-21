Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı için kritik danışman

Bundan sonraki süreçte de bulunduğumuz her yerde gençliğimizden beri olduğu gibi aynı ilkeler doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam edeceğim.”













2011-2015 yılları arasında AK Parti’den Gümüşhane milletvekilliği yapan, kurucuları arasında olduğu Gelecek Partisi'ndeki genel başkan yardımcılığı görevinden de 4 ay önce istifa eden Feramuz Üstün'ün yeni görevi belli oldu.31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına destek veren ve kampanyasında çalışan Feramuz Üstün, Mansur Yavaş’ın siyasi danışmanlığı görevine getirildi.Üstün'e yakın kaynaklar, Üstün'ün Mansur Yavaş’ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için destek vereceğini ifade etti.15 Mayıs’ta Gelecek Partisi’ndeki görevlerinden ayrıldığını duyuran Feramuz Üstün şu açıklamayı yapmıştı:“Kuruluşundan beri içinde bulunduğum Gelecek Partisi’ndeki görevlerimden şahsi işlerimin yoğunluğundan dolayı sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’nun müsaadesi ve helalliğini alarak ayrılmış bulunuyorum. Gönlüm; başbakanlığı döneminde de temiz, şeffaf, dürüst siyaset mücadelesinde milletvekili olarak yanında olduğum sayın Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.Siyasete Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) başlayan Feramuz Üstün, 1999 yılında partinin Altındağ İlçe Başkanlığı’na seçildi. 2000’de BBP’de Ankara il başkan yardımcılığı ve MKYK üyeliği yapan Üstün, siyasete verdiği kısa bir aradan sonra 2003’te AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den Altındağ Belediye Meclisi üyeliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerine seçildi.Geçmişte İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Üstün, 2011-2015 yılları arasında AK Parti’den Gümüşhane milletvekilliği yaptı.2016 yılında Ahmet Davutoğlu’nun partiden ayrılma sürecinde Davutoğlu ile birlikte hareket eden Üstün, 2019’da Gelecek Partisi’nin kurucularından biri oldu. Mayıs 2024’teki istifasına kadar Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.