Mansur Yavaş'a soruşturma gölgesinde dikkat çeken seçim anketi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına verilen iptal kararı sonra tutuklanmasıyla beraber, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden erken seçim çağrıları yükselmeye devam ediyor.





HBS Araştırma, Ekim ayında 3 bin 200 seçmenle gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.





Sosyal medya üzerinden yayımladığı seçim anketi sonucunda katılımcılara cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yapacakları tercih soruldu.





Buna göre, katılımcıların yüzde 42.7’si AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerken, yüzde 57.3 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı tercih etti.