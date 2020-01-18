Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'ın acı günü... /18 Ocak 2020 16:02

Mansur Yavaş'ın acı günü...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın amcası Şadi Yavaş hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın amcası Şadi Yavaş yaşamını yitirdi.

Polatlı’da uzun yıllar esnaflık yapan 86 yaşındaki Şadi Yavaş uzun süredir tedavi görüyordu. En son Polatlı Devlet Hastanesi Palyatif Bölümünde yatan Yavaş, bugün sabaha doğru hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın amcası olan Sadi Yavaş, öğle namazında Polatlı Çarşı Caminde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığına defnedildi.



Cenazeye; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, Eski Polatlı Belediye Başkanı Sami Çay, Haymana eski Belediye Başkanı Hacı Aysu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Sobacılar Odası Başkanı Cabbar Çepur, AKP Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Hamdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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