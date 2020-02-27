Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'ın o konuşması gündem oldu /27 Şubat 2020 13:22

Mansur Yavaş'ın o konuşması gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "hukuk dersi" niteliğindeki konuşması sosyal medyada gündem oldu. "Bakmayın kocaman sıfatlada, maaşımızı da siz ödüyorsunuz." diyen Yavaş gelişmiş ekonomilerin hukukta da en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Hukuk Çalışmaları Topluluğu'nun IURIS AGORA etkinliğinde konuştu.

Anayasa hukuku dersi niteliğindeki konuşması sosyal medyada en fazla paylaşılan ve beğenilen mesajlar arasına girdi. 

"Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz." diyen Yavaş, göreve geldikleri 31 Mart 2019'dan itibaren belediye ihalelerini internetten canlı olarak yayınladıklarını belirtti. 

BORU İHALESİNİ 400 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

"İhaleleri açık yapmaya başladık." diyen Yavaş, "ASKİ’nin boru ihalesini 400 bin kişi seyretti. İnsanlar verdikleri paranın nasıl harcandığını görmek istiyor. Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlası verdik. Tabii bu paralarla borçları ödüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İngiltere'de çoğu belediye başkanı işe gitmez, maaş almaz. Semboliktir. Belediye başkanının istediği gibi para harcama yetkisi yoktur." dedi.

Yavaş, vatandaşların takdirini toplayan konuşmasının devamında, "Devlet yönetiminin asla sizin üzerinizde bir şey olmadığını ve sizin anayasada verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiklerini bilerek, öyle koca koca arabalarla ve korumalarla gidenlere bakmayın. Onlar aslında haksızlık yapıyorlar." tespitinde bulundu.

YAVAŞ: HUKUK YOKSA EKONOMİ YOKTUR ARKADAŞLAR!

Yavaş, "Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kâğıda yazın. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda, yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur arkadaşlar." dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş'ın o konuşması gündem oldu Sonraki Haber >>

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Kamyon trenin altında kaldı

Kamyon trenin altında kaldı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

THY uçağında Korona virüs şüphesi

THY uçağında Korona virüs şüphesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:27