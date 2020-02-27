Mansur Yavaş'ın o konuşması gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Hukuk Çalışmaları Topluluğu'nun IURIS AGORA etkinliğinde konuştu.





Anayasa hukuku dersi niteliğindeki konuşması sosyal medyada en fazla paylaşılan ve beğenilen mesajlar arasına girdi.





"Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz." diyen Yavaş, göreve geldikleri 31 Mart 2019'dan itibaren belediye ihalelerini internetten canlı olarak yayınladıklarını belirtti.





BORU İHALESİNİ 400 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ





"İhaleleri açık yapmaya başladık." diyen Yavaş, "ASKİ’nin boru ihalesini 400 bin kişi seyretti. İnsanlar verdikleri paranın nasıl harcandığını görmek istiyor. Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlası verdik. Tabii bu paralarla borçları ödüyoruz." ifadelerini kullandı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İngiltere'de çoğu belediye başkanı işe gitmez, maaş almaz. Semboliktir. Belediye başkanının istediği gibi para harcama yetkisi yoktur." dedi.





Yavaş, vatandaşların takdirini toplayan konuşmasının devamında, "Devlet yönetiminin asla sizin üzerinizde bir şey olmadığını ve sizin anayasada verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiklerini bilerek, öyle koca koca arabalarla ve korumalarla gidenlere bakmayın. Onlar aslında haksızlık yapıyorlar." tespitinde bulundu.





YAVAŞ: HUKUK YOKSA EKONOMİ YOKTUR ARKADAŞLAR!





Yavaş, "Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kâğıda yazın. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda, yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur arkadaşlar." dedi.