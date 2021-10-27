Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan 600 milyon TL'lik 'kara kış paketi' /27 Ekim 2021 23:06

Mansur Yavaş'tan 600 milyon TL'lik 'kara kış paketi'

Kış ayları yaklaşırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşlar için 600 milyon TL'lik 'kara kış destek paketi' hazırladı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız Kara Kış Destek Paketi’miz ile çetin ayları birlikte aşacağız, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuyla ilgili video paylaşımında, “Sevgili ailem, bugüne kadar sizlerle birlikte 6 milyon tek yürek olduk. Hiç kimsenin ‘Bu kentte benim kimsem yok mu’ sorusunu cevapsız bırakmadık. Cumhuriyet’imizin başkentini iyiliğin de başkenti haline getirdik. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşehrilerimizin büyük bir kısmının çeşitli zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu aşmak için yeni bir sayfa açıyor" dedi ve ekledi:

"Kara Kış Destek Paketi’mizi açıklıyoruz. Yeni destek paketimizde, bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğal gaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe, başvuru durumuna göre 400 milyon lira civarında bütçe ayırırken aralık ayında 220 bin ailemizin Başkent Kartı’na 500 liralık ayrıca destek tutarının yatırılması için çalışmalarımıza başladık.

Tüm bunların yanında, yılbaşından itibaren sosyal yardım alan her ailemizin Başkent Kartı’yla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşından itibaren, 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız Kara Kış Destek Paketi’miz ile çetin ayları birlikte aşacağız, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız.”
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