Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan asgari ücretlileri sevindiren hamle /04 Ocak 2025 09:00

Mansur Yavaş'tan asgari ücretlileri sevindiren hamle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan asgari ücretlileri de sosyal destek kapsamına aldı. Öte yandan belediyenin, emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için çeşitli sosyal yardımlar ve projeler başlatacağı açıklandı.

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Emeklilere yönelik destek projelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlilere yönelik de destek başlattı. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından asgari ücretle geçinen vatandaşlar da sosyal destek kapsamına alındı. Öte yandan ABB'nin emekliler için de sosyal yardım ve destek projelerini artırma kararı aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'DESTEKLERİ ARTIRMA KARARI ALDIK'

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımıza destek olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün açıklanan enflasyon oranları ve belirlenecek olan en düşük emekli aylığı artışı öncesinde, özellikle emeklilerimize yönelik sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırma kararı aldık.

Bu kapsamda, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Sosyal yardımlardan faydalanan emeklilerimizin gıda, yakacak, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarını daha geniş kapsamda desteklemek için mevcut hizmetlerimizi güçlendireceğiz.

ASGARİ ÜCRETLİLER DE SOSYAL DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Geçim zorluğu yaşayan asgari ücretle çalışan hemşehrilerimize yönelik de destek çalışmalarımızı BAŞLATTIK. Çeşitli sosyal projelerle, onların da aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Belediyemiz, her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. Ankara’yı her bir vatandaşımız için yaşanabilir bir şehir kılmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
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