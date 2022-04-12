Mansur Yavaş'tan askıda elektrik faturası kampanyası





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi zorluk yaşayan yurttaşların elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olunabilen bir kampanyayı başlattıklarını duyurdu.





‘ankaratekyurek.com’ internet sitesinin kampanyanın adresi olduğunu belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”









Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" dedi.