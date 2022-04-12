Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan askıda elektrik faturası kampanyası /12 Nisan 2022 22:47

Mansur Yavaş'tan askıda elektrik faturası kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda elektrik faturası kampanyasını başlattığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi zorluk yaşayan yurttaşların elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olunabilen bir kampanyayı başlattıklarını duyurdu.

‘ankaratekyurek.com’ internet sitesinin kampanyanın adresi olduğunu belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”


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