Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan 'Aziz İhsan Aktaş' tepkisi: 'Para verilen AK Partili isimler nerede?' /05 Temmuz 2025 18:43

Mansur Yavaş'tan 'Aziz İhsan Aktaş' tepkisi: 'Para verilen AK Partili isimler nerede?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, "Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede?" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şöyle devam etti: "Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?"

"KİMSE BİZDEN ADALETE İNANMAMIZI BEKLEMESİN"

Mansur Yavaş, şunları söyledi: "Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise  Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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