Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş'tan çarpıcı çıkış: Artık zorlanıyoruz /03 Mayıs 2022 09:56

Mansur Yavaş'tan çarpıcı çıkış: Artık zorlanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik krizin yerel yönetimler üzerindeki etkileri hakkında konuştu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik krizin belediyeleri de vurduğunu söyledi. "Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor" diyen Mansur Yavaş, müteahhitlerin artık 'işin sonunu kestiremediğini' dile getirerek, "Projenin kaça mal olacağını öngöremiyorlar. 6-7 kavşak çalışmasında zarardalar" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, "Zor bir kış geçirdik. Gerek kar kürümesinden, gerek tuzlamadan dolayı yollarımız çok hasar gördü. Bir an evvel bunları iyileştirmek için uğraşıyoruz. Asfalt serim programımızı da yaptık, hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Ancak iğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz. Ek bütçe yapmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"YARDIMA MUHTAÇ BİR NESİL ORTAYA ÇIKARDILAR"

Belediyenin sosyal yardım faaliyetleri hakkında bilgiler de veren Yavaş, "Bizim yardımlarımız çok farklı. Gösteriş olsun diye değil" dedi. "Yoksulluk, kuşaktan kuşağa devrediyor artık. ‘Sosyal belediyecilik' adı altında vatandaşa sadece paket vererek idare etmeleri sağlandı. Yardıma muhtaç bir nesil ortaya çıkardılar" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, "Oysa yoksulluk kader değildir. Bunun da en önemli yolunun hanedeki çocukların iyi yetişmesi olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple okulları uzak olan 16 bin öğrencinin servis ücretini, kırtasiye masraflarını ödüyoruz, etlerine kadar her şeyleriyle ilgileniyoruz okusunlar diye" şeklinde konuştu.
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