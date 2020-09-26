Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan çiftçilere tohum desteği /26 Eylül 2020 21:25

Mansur Yavaş'tan çiftçilere tohum desteği

Kırsal kalkınma kapsamında harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi tohumu (macar fiği) desteği sağlayacak. Başkan Mansur Yavaş, "Yerli üreticimize nefes olacak yeni projelerimizi yakında açıklayacağız" dedi.

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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkent ekonomisini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) sayesinde çok sayıda teşvikten yararlanıyor.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yüzde 90'ı hibe, yüzde 10 çiftçi payı olarak toplam 833 bin yem bitkisi tohumu (Macar fiği) desteği sağlayacak.

4 BİN 219 ÇİFTÇİYE YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ

Kırsal bölgelerde sağladığı teşviklerle çiftçileri ekonomik yönden rahatlatmayı amaçlayan projede, tarım alanlarından azami düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu yıl 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 4 bin 219 çiftçiye toplam 833 ton yem bitkisi tohumu (Macar fiği) dağıtılacak.

“833 TON YEM BİTKİSİ TOHUMU DAĞITIMINA BAŞLIYORUZ”

Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bizim en büyük projemiz de hayalimiz de Ankaralıyı zengin etmek. Bu kapsamda 4 bin 219 çiftçimize yüzde 90’ı hibe 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtımına başlıyoruz. Yerli üreticimize nefes olacak yeni projelerimizi yakında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

25 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITIM

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan en az 5, en fazla 20 dekar tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verecek. 

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