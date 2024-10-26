Mansur Yavaş'tan çözüm süreci açıklaması: Yeni maceralara gerek yok

- Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje vekillerin bunu Meclis'te tartışması gerekir. Bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Bir başkasına karşı işlenen suçun birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekti. Ortak yaşama iradesi olmasa bu toplum çoktan ayrışırdı. Bunların ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Varsa plan, proje bunların halka götürülmesi ve Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda Cumhuriyet’in kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli’ni ziyarete açtı.Ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yavaş, yeni çözüm süreci iddialarına ilişkin "Varsa plan, proje bunların halka götürülmesi ve Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım" dedi. Önceki süreçte yaşananlara değinen Yavaş "Yeni maceralara gerek yok" vurgusu yaptı. ABB Başkanı, sorular karşısında şu değerlendirmelerde bulundu:- Üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin kendi başına karar vermesi mümkün değil. Buna karar verecek Türk milleti ve onların temsilcisi milletvekilleridir. Ben bekliyorum önümüzdeki grupta bir el yükseltilip ne denecek, gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler...- Dün yayınlanan bir rapora göre toplum bu talepten oldukça incindi. Terörist başının muhatap alınması hukuk sistemine aykırı. Meşruiyet ancak TBMM'de aranır.- Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor. Daha önceki çözüm süreci başarıya ulaşmadı, çözeceğiz derken daha da bozdular. 800 kadar asker ve polisin kanı hala orada duruyor. Yeni maceralara gerek yok. Varsa bir şey TBMM'ye gelecek, daha sonra Türk milletine sorulmalıdır. Türkiye'ye kimsenin bir şey dayatma hakkı yoktur, son söz Türk milletinindir.