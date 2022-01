"HİÇ KİMSE YATAĞA AÇ GİRMESİN"





Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardımlardan faydalanan yurttaşlara et ve et ürünleri alabilmeleri için mali destek başlattıklarını duyurdu.Desteğin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, 240 bin 792 aileye yardım verildiğini açıkladı.Yardımın mali boyutunun 24 milyon TL değerinde olduğunu söyleyen Yavaş, kararı şöyle duyurdu:“Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240 bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık.”