Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'adaylık' cevabı!

Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyarete giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmeyi anlattı. Altaylı, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini belirtti ve Yavaş’ın adaylık tartışmalarına dair net ifadeler kullandığını aktardı.





YAVAŞ'IN KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME: YALANLAMADIM, SADECE O KELİMELERİ KULLANMADIM

Halktv'de yer alan habere göre Fatih Altaylı, daha önce aktardığı “Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na ‘beni cumhurbaşkanı adayı yaparsanız kabul etmem ve istifa ederim’ dedi” ifadesini Yavaş’a hatırlattı. Yavaş ise bu iddiayı şu şekilde açıkladı:





“Yalanlamadım. Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler, benim kulağıma gelecek şekilde ‘Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak’ diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum.”





“EKREM BAŞKAN İÇERİDEYKEN ADAYLIK KELİMESİNİ AĞZIMA ALMAM”

Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tutumunu da soran Altaylı, net bir yanıt aldığını söyledi. Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şu ifadeleri kullandı:





“Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanında iken ben adaylık kelimesini ağzıma almam.”





“BU MU HUKUK? BÖYLE TEHDİT, ŞANTAJ HUKUKU YOK”

Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik tutuklamaları da sert bir dille eleştirdi:





“Namuslu, şerefli, onurlu insanlara iftira atıyorlar. Yargılamayın diyen yok ama tutukluluk neyin nesi? Nerede görülmüş? İftira atanın iftirası geçerli. Savunanın savunması geçersiz. Bu mu hukuk? Böyle tehdit, şantaj hukuku yok.





Belediyelerde hep böyle ihbar olur. İhaleyi kaybeden, işi bozulan ihbar eder. Ben 2019'da göreve başladım. Bir ihbar geldi. Benim 50.000'e yapacağım kapıyı 200.000'e yaptırdılar dedi. Biz de yakaladık dedik. Yalancı çıktı. Hep olur.





Bizim hakkımızda da 109 şikayet oldu. Müfettişler geldi. 101'inin soruşturması bitti, aklandık. 8'i sürüyor. Ondan da aklanacağız.

Soruştur, araştır. Araştırma diyen yok ama tutuklama olur mu? CHP'li belediyeler denetimden korkmuyor. Zaten sürekli denetleniyoruz.”





“MİTİNGLER ÇOK ÖNEMLİ VE DEVAM ETMELİ”

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklamalara karşı düzenlediği mitinglere de destek verdi:





“Devam etmeli, kesintisiz devam etmeli. İktidar bundan bu kadar rahatsız oluyorsa demek ki doğru bir şey yapıyoruz.

Bence büyük bir hava getirdi. Korkan, sesini çıkarmayan ama için için isyan eden vatandaş oraya geliyor ve kendi söylemek istediklerini söyleyen birini görüyor. Bağırmasa bile kafasını sallıyor. Mitingler çok etkili ve çok önemli.”





“CHP DİN KONUSUNDA ARTIK HATA YAPMIYOR”

Sağdan gelen bir siyasetçi olarak CHP’deki dönüşümü nasıl değerlendirdiği sorulan Mansur Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:





“Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor.”





"EKREM BAŞKAN OLUR. ÖZGÜR BEY PARLIYOR ARTIK, OLUR. BEN OLURUM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna tekrar dönen Altaylı, Mansur Yavaş’ın netleşmeyen tavrını yeniden gündeme getirdi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:





“Fatih Bey, ben diyorum ki bir yapsın da kim yaparsa yapsın. Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, o su bu su yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor artık, olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın.”





“ANKET YAPTIRMIYORUM AMA METROPOL’DE %60 DESTEK GÖRDÜM”

Son olarak kendi popülaritesinin düşüp düşmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:





“Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum. Ama Metropol'ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez, ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam.”