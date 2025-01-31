Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: 'Silivri Cezaevi'ni kapatalım' /31 Ocak 2025 12:46

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: 'Silivri Cezaevi'ni kapatalım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde yaptığı konuşmada "İktidar olduktan sonra Silivri'yi kapatalım" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra yurttaşlarla bir araya gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. 

İfade işlemlerinin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu: 

"Biz bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışmaya geldik. Buradan da Silivri'ye gideceğiz. Ümit Özdağ'ı ve Suat Toktaş'ı ziyaret edeceğiz.

Türkiye’yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli.

"SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM"
İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: 'Silivri Cezaevi'ni... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:09