Mansur Yavaş'tan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Yavaş, "Henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı. Şu anda birinci önceliğinin Ankara halkına hizmet olduğunu vurgulayan Yavaş, bu konunun dışındaki her şeyin şimdilik gündeminde olmadığını ifade etti.





Konu ile ilgili ilerleyen zamanlarda durumu değerlendireceklerini belirten Yavaş, "Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz" diyerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı bıraktı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olur musun?" sorusuna yanıt verdi.Yavaş, adaylık konusunda net bir açıklama yapmayarak mevcut seçim gündeminin henüz oluşmadığını belirtti.Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklama:"Henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken. Şuan birinci önceliğim Ankara halkına hizmet. Bunun dışında bir gündemim yok. Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz."