Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması /14 Ağustos 2024 08:34

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine yönelik kendisine yöneltilen soruya "Türkiye'de henüz seçim gündemi olmadığı için konuşmak erken fakat günü geldiğinde partim ve milletim isterse bu vazifeden kaçınmayız" yanıtını verdi.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olur musun?" sorusuna yanıt verdi.

Yavaş, adaylık konusunda net bir açıklama yapmayarak mevcut seçim gündeminin henüz oluşmadığını belirtti.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Yavaş, "Henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı. Şu anda birinci önceliğinin Ankara halkına hizmet olduğunu vurgulayan Yavaş, bu konunun dışındaki her şeyin şimdilik gündeminde olmadığını ifade etti.

'GÜNÜ GELDİĞİNDE VAZİFEDEN KAÇINMAYIZ'

Konu ile ilgili ilerleyen zamanlarda durumu değerlendireceklerini belirten Yavaş, "Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz" diyerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı bıraktı.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİM ANKARA HALKINA HİZMET'

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklama:

"Henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken. Şuan birinci önceliğim Ankara halkına hizmet. Bunun dışında bir gündemim yok. Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş'tan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:16:01