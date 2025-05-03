Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a telef cevabı

-Ekrem Başkan 'Beni canlı yayında yargılayın' diyor. İlk yapılacak seçimde derslerini alacaklar, hak yerini bulacak. Ortada suç falan yok.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözlerine ilişkin olarak, "Yakışıyor mu bu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Siyasi partiler bunun için var. Ama korkuyoruz ki; seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar." yanıtını verdi.Yavaş, CHP'nin Konya mitinginde konuştu. Yavaş, "Bugün biz buraya demokrasi talep etmeye, hukuksuzlukları şikayet etmeye geldik. Çünkü iktidar elindeki gücü bir türlü bırakmak istemiyor. Ancak halkın iradesinin önüne hiç kimse geçemez." dedi.Yavaş şu ifadeleri kullandı:-2019 yılında, bizler belediye başkanı olmadan evvel, "Bunlar iş başına gelirse işçileri çıkaracak. Bunlar iş başına gelirse yardımları kesecek. Bunlar iş başına gelirse PKK'lılar sayaç okuyacak." gibi bir tür iftiralarda bulundular. Evet, neden yaptılar? İktidarı bırakmamak için.-Ama, ama 2019 yılından sonra, o gün 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla bu kötü propagandaların gerçeği yansıtmadığını gösterdik.-Memnuniyet yüzdesi arttı. Daha önceden yapılmayan bir belediyecilik yaptık. Halktan yana, insan öncelikli, karar alırken halka soran, harcadığının hesabını halka veren bir belediyecilik anlayışı yaptık. Buna rağmen hatırlarsanız bunlar "topal ördek" diyerek bizi çalıştırmak istemediler.-Halkın iradesinin önüne kimse geçemez. Biz seçimleri kazanırken bir sürü iftira attılar iktidarı bırakmamak için. 2019'dan beri bu kötüm propagandaların gerçek olmadığını gösterdik.-'Bunlar topal ördek' diyerek bizi çalıştırmamaya çalıştılar. Bunların hiçbiri işe yaramadı. Büyükşehir belediye başkanlarımızın çoğunu kazandık ve memnuniyet giderek artıyor.-Yakışıyor mu bu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Siyasi partiler bunun için var. Ama korkuyoruz ki; seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar.-Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler bu haksızlığı bütün millete anlatmak için meydanlardayız. İlk yapılacak genel seçimde bu iktidar değişecek.