Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan flamingo ölümleriyle ilgili açıklama /16 Temmuz 2021 00:38

Mansur Yavaş'tan flamingo ölümleriyle ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümleriyle ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümlerine ilişkin açıklamada bulunarak, su politikalarının gözden geçirilmesine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümleri için "Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı" dedi. Yavaş ayrıca, su politikalarının gözden geçirilmesine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait. Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş'tan flamingo ölümleriyle ilgili açıklama Sonraki Haber >>

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:13:00